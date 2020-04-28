"Слуга народу" пропонує послабити карантин в регіонах з низькою кількістю захворювань, - Струневич

Народні депутати з фракції “Слуга народу” звернулись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням розглянути можливість послабити карантин в тих регіонах, де поширення коронавірусної хвороби відбувається відносно повільно. Про це заявив заступник голови фракції Вадим Струневич на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Епідемія коронавірусу потягне за собою економічну та трудову кризу не лише в Україні, а й у світі. Тому вже зараз важливо докласти максимальних зусиль та розпочати діяти, аби знизити вплив пандемії на життя людей", - зазначив політик

Він також підкреслив, що кількість інфікованих у різних областях суттєво відрізняється. Так наприклад, в Києві хворих станом на 28 квітня - 1298 людей, а у Херсонській лише 88 випадків.

"Я також підписав цей документ, і вважаю, що оскільки більшість населення залишилося без коштів на існування та без фактичного місця роботи - це буде правильний крок для початку", - підсумував Струневич.

Нардеп також зазначив, що ініціатором звернення до прем'єр-міністра виступив його колега по фракції "Слуга народу" Павло Павліш. Пропозицію підтримали й поставили електронний підпис під документом майже 60 нардепів.

Нагадаємо, раніше Вадим Струневич повідомив, що партія "Слуга народу" відмовилась від державного фінансування, а заощаджені кошти планує передати на підтримку медиків, які борються з поширенням епідемії коронавірусу в Україні.