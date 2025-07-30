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В Словении в ДТП погибли четверо украинок: микроавтобус на скорости врезался в грузовик

Словения, Среда 30 июля 2025 23:55
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В Словении в ДТП погибли четверо украинок: микроавтобус на скорости врезался в грузовик Иллюстративное фото: оформление ДТП (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Словении 30 июля произошла смертельная авария с участием микроавтобуса с украинцами. В результате ДТП погибли пятеро иностранцев, среди них - предварительно четверо гражданок Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.si.

Так, в среду, 30 июля, на автомагистрали вблизи населенного пункта Словенские Коницы в Словении произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни пятерых иностранцев. Предварительно четверо погибших являются гражданками Украины.

Авария произошла утром на трассе A1, примерно в 100 километрах к северу от столицы страны - Любляны.

По информации полиции, микроавтобус с украинской регистрацией, которым управлял гражданин Украины, перевозил семерых пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости и въехал в прицеп грузовика, который двигался впереди. Управлял грузовиком гражданин России.

В результате сильного столкновения пять человек, которые находились в микроавтобусе, погибли на месте. Еще три человека, среди которых и водитель, получили ранения и были госпитализированы. Личные данные погибших пока уточняются.

На месте трагедии работали спасатели, полиция и представители украинского консульства. Словенские правоохранители открыли расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Посольство Украины в Словении держит ситуацию на контроле и взаимодействует с местными службами для выяснения деталей и оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, смертельная авария произошла 28 июля в Новоселице с участием полицейской, которая находилась вне службы. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

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