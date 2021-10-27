ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Словенія може запровадити локдаун через погіршення COVID-ситуації

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 19:58
Словенія може запровадити локдаун через погіршення COVID-ситуації Фото: Словенія може запровадити локдаун через погіршення COVID-ситуації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукар заявив про загрозу запровадження локдауну. В країні стрімко погіршується ситуація з коронавірусом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

За словами Поклукара, в країні зафіксували найбільшу кількість випадків зараження на коронавірус за день з січня, а відділення інтенсивної терапії заповнені на 92%.

"Хоча ми зі страхом спостерігали за сусідньою Італією на початку епідемії, зараз ми знаходимося на переломному етапі через низький рівень вакцинації, і ми легко можемо мати сценарій Бергамо", - заявив міністр.

Станом на сьогодні в країні повний курс вакцинації пройшли 53% громадян, що є нижче за середні показники в Європі.

"У нас є зброя та засоби, а саме вакцинація. І ми цим не користуємося", - додав Поклукар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Словения Коронавірус
NEWS
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг