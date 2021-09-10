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Словенія готує посилені COVID-правила для держслужбовців

Автор: Анастасія Рокитна

У Словенії посилять карантинні правила для державних службовців. Держслужбовцям, які працюють безпосередньо з іншими людьми, у якийсь момент доведеться зробити щеплення або надати документ про одужання від вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Міністр економіки країни Здравко Почивальшек зазначив, що негативних тестів більше буде недостатньо.

"У нас є можливість приборкати пандемію за допомогою медичних заходів", - сказав він.

Державна адміністрація першою продемонструє, що це можна зробити, оскільки чинне законодавство "дозволяє нам вимагати цього" від тих, хто контактує з людьми, зазначив він.

У Словенії діють обмеження, що персонал, який працює у галузях, таких як охорона здоров'я, роздрібна торгівля та готельний бізнес, повинен бути або вакцинований, або мати доказ одужання, або проходити тестування раз на тиждень.

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