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В Словенії запровадять обов'язкову вакцинацію для держслужбовців

Автор: Сергій Пишкін

З 1 жовтня в Словенії усі державні службовці повинні будуть пройти вакцинацію або вилікуватися від коронавірусу. В країні фіксується один з найнижчих рівнів щеплення в ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Запровадження обов’язкової вакцинації торкнеться близько 31 тисячі людей. У разі відмови - вони можуть втратити роботу.

"Я розраховую на поінформованість співробітників і сподіваюся, що звільнень не буде", - заявив міністр державного управління Бостан Корітнік.

Сьогодні в країні вакциновано лише 45% серед усього населення, що є одним з найнижчих рівнів в Європейському союзі.

Підвищення числа випадків зараження змушує уряд запроваджувати нові заходи, аби запобігти поширенню вірусу.

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СловенияКоронавірусВакцинація