В Словенії запровадять обов'язкову вакцинацію для держслужбовців

Запровадження обов’язкової вакцинації торкнеться близько 31 тисячі людей. У разі відмови - вони можуть втратити роботу.

"Я розраховую на поінформованість співробітників і сподіваюся, що звільнень не буде", - заявив міністр державного управління Бостан Корітнік.

Сьогодні в країні вакциновано лише 45% серед усього населення, що є одним з найнижчих рівнів в Європейському союзі.

Підвищення числа випадків зараження змушує уряд запроваджувати нові заходи, аби запобігти поширенню вірусу.