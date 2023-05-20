Словацкий суд вторично оправдал бизнесмена, обвиняемого в организации убийства журналиста

Специализированный уголовный суд в словацком городе Пезинок во второй раз оправдал бизнесмена, обвиняемого в организации убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Согласно заявлению суда, "не была доказана" причастность Мариана Коцнера к организации убийства. В то же время, его соратница Алена Зсузова была признана в убийствах и приговорена к 25 годам тюрьмы.

Международный институт печати назвал оправдательный приговор "шокирующим". Отмечается, что дело пока не закрыто, ведь прокуратура и подсудимые могут подать апелляцию. Отметим, что прокуратура требовала для бизнесмена пожизненного заключения.