Словацкий суд вторично оправдал бизнесмена, обвиняемого в организации убийства журналиста
Специализированный уголовный суд в словацком городе Пезинок во второй раз оправдал бизнесмена, обвиняемого в организации убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты в 2018 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .
Согласно заявлению суда, "не была доказана" причастность Мариана Коцнера к организации убийства. В то же время, его соратница Алена Зсузова была признана в убийствах и приговорена к 25 годам тюрьмы.
Международный институт печати назвал оправдательный приговор "шокирующим". Отмечается, что дело пока не закрыто, ведь прокуратура и подсудимые могут подать апелляцию. Отметим, что прокуратура требовала для бизнесмена пожизненного заключения.
Напомним, что Куцяка и его невесту убили в 2018 году. Он расследовал получение мафией средств Евросоюза за выращивание экологически чистых растений. Также известно, что мафия налаживала контакты со словацкими политиками, чтобы в дальнейшем влиять на распределение европейских фондов.
После убийства Куцяка в отставку подали министр культуры Словакии Марек Мадарич ,министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк и ряд чиновников.
По версии следствия, мультимиллионер Мариан Кочнер отдал приказ убить Куцяка из-за его журналистской деятельности.
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