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Словаччина запроваджує обмеження для невакцинованих

Автор: Сергій Пишкін

Словаччина запроваджує суворіші обмеження для людей, які досі не вакцинувалися від коронавірусу. В країні стрімко зростає кількість інфікованих та госпіталізацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За останні два дні в країні було зафіксовано рекордну кількість захворювання, яка перевищила 8 тисяч у вівторок.

Прем'єр-міністр Едуард Хегер Словаччини назвав нові обмеження - ізоляцією для нещеплених.

Відповідно до нових правил, в країні дозволено відвідувати ресторани, торгові центри, магазини з товарами не першої необхідності, спортивні й громадські заходи - виключно вакцинованим громадянам або ж тим, які перехворіли на коронавірус протягом останніх шести місяців.

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