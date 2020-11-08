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Словаччина перевірила на COVID-19 1,3 млн громадян, хворих - 0,63%

Автор: РБК-Україна

У Словаччині в суботу в рамках другого туру масового тестування населення на коронавірус перевірили 1 297 571 людини. Зараження коронавірусом підтвердили у 8 172 учасників тестування, що становить близько 0,63%.

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Про це повідомляє Aktuality.

У неділю триває тестування на коронавірус жителів. Про результати стане відомо вже у понеділок, 9 листопада.

Повторне тестування проводиться не у всіх регіонах, а приблизно на половині території Словаччини, у регіонах з найбільшою кількістю заражених, виявлених у першому раунді. В основному тестування проводиться в північній частині Словаччини, недалеко від кордону з Польщею і Чехією.

Нагадаємо, масове тестування на коронавірус словацького населення розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У Словаччині проживає близько 5,5 мільйона громадян.

Крім того, за минулі вихідні в Словаччині протестували на коронавірус понад 3,6 мільйона жителів. Інфікування коронавірусом підтвердили у 1% населення країни.

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