Словаччина готується до локдауну через сплеск COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні словацький уряд обговорить питання про введення вимушеного локдауну. Міністр оборони Ярослав Над вже заявив, що альтернативного рішення по боротьбі з поширенням вірусу немає.

"У країні з населенням 5,5 мільйона чоловік спостерігається найвищий ріст інфікування коронавірусом на душу населення в світі. Європа знову стає епіцентром пандемії COVID-19", - пише видання.

Нагадаємо, з 22 листопада через зростання захворюваності на коронавірус в Австрії ввели локдаун, який триватиме 20 днів. Через 10 днів після оголошення локдауну буде проведено повторну оцінку ймовірності дострокового виходу з нього.

Також з 22 листопада запровадили локдаун для жителів Чехії, які не прищепилися від COVID-19 і не перехворіли на дане захворювання. Таке рішення було ухвалене владою країни через різке погіршення епідеміологічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу та стрімко зростаючим навантаженням на систему охорони здоров'я Чехії.