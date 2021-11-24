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Словаччина готується до локдауну через сплеск COVID-19

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Словаччина, Середа 24 листопада 2021 15:38
Словаччина готується до локдауну через сплеск COVID-19 Фото: Словаччина хоче ввести локдаун (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Словаччині лікарі фіксують максимальний сплеск захворюваності COVID-19. Уряд розглядає питання про введення локдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У країні з населенням 5,5 мільйона чоловік спостерігається найвищий ріст інфікування коронавірусом на душу населення в світі. Європа знову стає епіцентром пандемії COVID-19", - пише видання.

Сьогодні словацький уряд обговорить питання про введення вимушеного локдауну. Міністр оборони Ярослав Над вже заявив, що альтернативного рішення по боротьбі з поширенням вірусу немає.

Нагадаємо, з 22 листопада через зростання захворюваності на коронавірус в Австрії ввели локдаун, який триватиме 20 днів. Через 10 днів після оголошення локдауну буде проведено повторну оцінку ймовірності дострокового виходу з нього.

Також з 22 листопада запровадили локдаун для жителів Чехії, які не прищепилися від COVID-19 і не перехворіли на дане захворювання. Таке рішення було ухвалене владою країни через різке погіршення епідеміологічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу та стрімко зростаючим навантаженням на систему охорони здоров'я Чехії.

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