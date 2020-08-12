У Словаччині заявили про другу хвилю COVID-19

За оцінками епідеміологів, вона досягне піку у вересні
Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крачі заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в країні вже почалася. В уряді запевняють, що ситуація під контролем.
Про це повідомляє The Slovak Spectator.
"Немає сенсу обговорювати можливу другу хвилю коронавірусу, оскільки вона вже почалася", - сказав голова МОЗ.
Влада запевнила, що епідемічна ситуація хоч і погіршується, але знаходиться під контролем. Прогнозується, що друга хвиля епідемії в Словаччині досягне свого піку у вересні, коли розпочнеться навчальний рік.
Нагадаємо, у світі вже понад 20 млн осіб заразилися на коронавірус з початку пандемії: з них 733 тисячі померли.
Раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині заявили про другу хвилю коронавірусу.
Також повідомлялося, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі починається друга хвиля.