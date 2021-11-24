У Словаччині вводять режим НС на 90 днів через те, які обмеження діятимуть

"Ми затвердили надзвичайний стан на 90 днів. Він набуде чинності сьогодні опівночі",- заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

При цьому він додав, що більш суворі карантинні заходи, включаючи локдаун наберуть чинності в четвер, 25 листопада, і будуть діяти протягом двох тижнів.

Так, у Словаччині діятиме заборона на вихід з дому в період з 5:00 до 1:00 наступного дня, виключення з якого становлять дорога на роботу, відвідування найближчого магазину продуктів або товарів першої необхідності, а також вигул домашніх тварин на відстані не більше 500 метрів від місця проживання.

"Якщо заходи будуть пом'якшені, то тільки для тих, хто пройшов вакцинацію", - уточнив Хегер.

Також будуть закриті всі магазини, крім продовольчих і предметів першої необхідності, установи культури, служби, спортивно-розважальні комплекси. Ресторани можуть продавати страви тільки з собою.

При цьому школи продовжать працювати у звичайному режимі.