У Словаччині спалах коронавірусу, на допомогу лікарям призвали війська

У Словаччині третій день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Влада країни оголосила, що від сьогодні медикам почнуть допомагати військові.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, за останню добу в Словаччині виявили 1184 хворих COVID-19, що є найбільшим добовим показником від початку пандемії. Напередодні було зареєстровано 1037 випадків, а 7 жовтня - 877. Всього в країні заразились коронавірусом 16 910 людей, з них одужали 5452 пацієнта та померли - 57.

У зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу, словацькі військовослужбовці від сьогодні будуть спостерігати за порядком в країні, допомагати медсестрам і водіям.

Нагадаємо, уряд Словаччини ввів надзвичайний стан в країні через пандемію COVID-19.

Крім того, раніше влада країни заборонила проведення масових заходів.

Також РБК-Україна писало, що з 1 вересня Словаччина змінила правила в'їзду для іноземців.