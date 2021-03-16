У Словаччині вимагають відставки прем'єр-міністра через закупівлю російської вакцини

Дві з чотирьох партій правлячої коаліції Словаччини в понеділок зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину. Міністр праці Мілан Крайняк з руху "Ми сім'я" подав у відставку на тлі політичної кризи .

Про це повідомляє телеканал TA3 .

Крайняк своєю відставкою хоче продемонструвати першочергову зацікавленість руху "Ми сім'я" в коаліції. На цей рух спирається прем'єр, який сам представляє партію "Звичайні люди та незалежні особи".

Голова руху "Ми сім'я", спікер парламенту Борис Коллар підтримав рішення міністра праці. Він вважає те, що відбувається в коаліції цирком, який заважає працювати.

Відставки прем'єра вимагають партії "Свобода і солідарність" і "За людей".