У Словаччині вимагають відставки прем'єр-міністра через закупівлю російської вакцини

Дві з чотирьох партій правлячої коаліції Словаччини в понеділок зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину. Міністр праці Мілан Крайняк з руху "Ми сім'я" подав у відставку на тлі політичної кризи.
Про це повідомляє телеканал TA3.
Крайняк своєю відставкою хоче продемонструвати першочергову зацікавленість руху "Ми сім'я" в коаліції. На цей рух спирається прем'єр, який сам представляє партію "Звичайні люди та незалежні особи".
Голова руху "Ми сім'я", спікер парламенту Борис Коллар підтримав рішення міністра праці. Він вважає те, що відбувається в коаліції цирком, який заважає працювати.
Відставки прем'єра вимагають партії "Свобода і солідарність" і "За людей".
Глава уряду домовився про постачання російської вакцини в обхід партнерів по коаліції. Раніше з посади пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі. За його словами, дві партії зробили його відставку умовою того, щоб вони залишилися в коаліції.