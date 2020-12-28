У Словаччині дозволили чиновникам з COVID-19 працювати в офісах

Міністерство охорони здоров'я Словаччини дозволив чиновникам, які захворіли COVID-19 або контактували з інфікованим, працювати в офісах. Проте для цього їм необхідно буде дотримуватися підвищені заходи епідеміологічної безпеки.

Про це повідомляє телеканал TA 3.

МОЗ дозволив президенту, прем'єр-міністру, міністрам, депутатам парламенту, голові Конституційного суду і генерального прокурора країни продовжувати роботу в офісах після отримання позитивних результатів тестів на коронавірус або контактів з інфікованими.

При цьому у відомстві зазначили, що офіційним особам дозволено приходити в офіс, якщо цього вимагають державні інтереси або необхідно оперативно прийняти рішення виняткової важливості.

Нагадаємо, 27 грудня у країнах Європейського союзу почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Крім того, 18 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом.

Додамо, що у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.