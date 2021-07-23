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У Словаччині противники вакцинації штурмували парламент. Поліція застосувала газ

Автор: Сергій Пишкін

Поліція Словаччини застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які намагалися штурмувати парламент. Сьогодні, в країні депутати порушують питання стосовно посилення карантинних обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Slovak Spectator.

Внаслідок сутичок між протестувальники та поліцією, один із правоохоронців був поранений. Антиконфліктний загін зупинив нападників застосовуючи проти них сльозогінний газ.

Сьогодні, парламентарі країни провели позачергове засідання під час якого порушили питання стосовно запровадження нових заходів боротьби проти пандемії коронавірусу, що будуть окремими для вакцинованих й невакцинованих осіб. Протестуючі, які, зі свого боку, виступають проти посилення карантинних обмежень - намагалися штурмувати будівлю, однак правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Спікер парламенту Борис Коллар, зі свого боку, виступає проти поділу людей, називаючи ситуацію навколо питання "фатальним провалом".

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