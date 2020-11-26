У Словаччині відклали повторне масове тестування населення на COVID-19

Уряд Словаччини відклав на невизначений час проведення повторного масового тестування на COVID-19 всього населення країни. Таке рішення було прийнято у зв'язку з недоліком тестів на коронавірус.

Про це повідомляє Slovak Spectator.

Повторне масове тестування в Словаччині було заплановано на 6-7 грудня.

Уряд вже уклала договір на поставку 16 мільйонів тестів, і перша партія чисельністю в 4 мільйони тестів повинна була прибути в країну 2 грудня. Втім, з-за труднощів у постачанні, вона затримається, і уряду Словаччини не вистачить наявних тестів для проведення загального тестування населення.

Крім того, ідея повторного тестування викликало критику з боку словацького суспільства. Зокрема, асоціація міст та громад країни зажадала взагалі відмовитися від практики проведення загальнонаціонального тестування, а замість цього зосередитися на тестуванні вразливих груп населення.

Як аргумент наводять противники показники захворюваності COVID-19 у Словаччині, які не вдалося на тривалий час зменшити після першого тестування.

Нагадаємо, у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.

За перші вихідні в Словаччині протестували на коронавірус понад 3,6 мільйона жителів. Інфікування коронавірусом підтвердили у 1% населення країни.