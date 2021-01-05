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У Словаччині виявили новий штам коронавірусу

Братислава, Вівторок 05 січня 2021 17:50
У Словаччині виявили новий штам коронавірусу
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Голова Міністерства охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий заявив, що в країні виявили випадки зараження новим штамом коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії. Його виділили у зразках, узятих у людей в районі Михайлівців, що на сході Словаччини.

Про це повідомляє Expats.cz.

"Новий штам коронавірусу, який поширюється з півдня Англії, також підтверджений у Словаччині" - сказав Крайчий.

За словами міністра, новий штам частіше зустрічається у людей до 60 років та інтенсивніше поширюється серед дітей. Крім того, він на 70% заразніший ніж інші види коронавірусу.

Нагадаємо, 3 січня мутований тип коронавірусу вперше виявили на Кіпрі. Позитивними виявилися 12 проб.

Крім цього, уряд Туреччини тимчасово заборонив в'їзд з Великобританії. В країні виявили 15 випадків зараження мутованим коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що штам, який зараз стрімко поширюється у Великобританії, був вперше виявлений у вересні.

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