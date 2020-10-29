У Словаччині можна буде пересуватись лише з негативним тестом на COVID-19

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович повідомив, що в країні до 8 листопада діють обмеження на вільне пересування у зв'язку з пандемією коронавірусу. Однак громадяни з негативним ПЛР-тестом на COVID-19 матимуть відносну свободу пересування.

Про це повідомляє Aktuality.

За його словами, люди, які візьмуть участь у загальнонаціональному тестуванні на вихідних та отримають негативний результат тесту на коронавірус, з понеділка зможуть жити відносно вільно.

"Вони зможуть сходити до магазину або купити взуття, продовольчі товари. На відміну від тих людей, які вирішили не проходити тест", - сказав Матович.

Також голова уряду додав, що для людей без сертифікатів про негативний тест будуть винятки, такі як поїздка на похорон, одруження, хрещення або догляд за близькою людиною. Вони також мають право купувати продукти чи ліки.

Нагадаємо, у Словаччині зроблять тест на коронавірус всім жителям країни. Мова йде про всіх, хто старше 10 років.

Також раніше повідомлялось, що в Словаччині з 24 жовтня по 1 листопада на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 була введена комендантська година.