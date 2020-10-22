У Словаччині можуть ввести локдаун через коронавірус

Фото: Ігор Матович (facebook.com igor matovic7)

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що сьогодні уряд розгляне рішення про запровадження повторного загального карантину в країні. Це робиться задля того, щоб стримати розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє Noviny.

За словами Матовича, єдина можливість уникнути такого сценарію з епідемією, як у сусідній Чехії - ввести в країні локдаун, або організувати масштабне тестування населення.

"Ми зараз - немов поїзд, у якого відмовили гальма. Але ми повинні спинити цей потяг за будь-яку ціну... Цього тижня ми, можливо, вийдемо на 3 тисячі випадків, а наступного тижня - вже 4 тисячі", - сказав прем'єр.

Зазначається, що за минулу добу у Словаччині зафіксували 2 202 випадки коронавірусу, що є новим антирекордом.

Нагадаємо, минулого тижня Матович оголосив про масштабне безплатне тестування громадян на коронавірус.

Крім того, раніше повідомлялось, що у Словаччині медикам почнуть допомагати військові через спалах коронавірусу в країні.

Також РБК-Україна писало, що напередодні уряд Чехії оголосив про введення жорстких карантинних обмежень, які будуть діяти в країні до 3 листопада.