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В Словаччині глава МОЗ пішов у відставку через скандал з російською COVID-вакциною

Автор: Роман Тверденко

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі пішов у відставку. Все через урядової кризи, пов'язаного з поставками в країну російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це повідомляє Cas.sk.

Міністр погодив свій відхід з посади з партіями урядової коаліції. Прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що відхід Крайчи буде спокійним, з поступовою передачею справ його наступнику. Глава уряду сподівається, що новий міністр і Крайчі попрацюють разом кілька тижнів.

Також Матович хоче, щоб Крайчі пішов з посади вже після дозволу на використання в країні російської вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Словаччина зіткнулася з політичною кризою після закупівлі російської вакцини від COVID. Та існувала загроза припинення повноважень уряду та дострокових парламентських виборів. Але тепер ситуація вирішилася іншим чином.

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