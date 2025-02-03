В Словакии избили до смерти украинца. В МИД отреагировали

Убийство украинца в Словакии

Как сообщается, инцидент произошел возле торгового центра Nivy в Братиславе. Там мужчину поймали на краже в магазине одежды New Yorker. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что его избивали в комнате за магазином.

С тяжелыми травмами головы и тела украинца доставили в больницу, где он умер 31 января. Медики установили, что мужчина мог получить травмы в результате нападения вооруженных людей.

По информации СМИ, есть подозрение, что на мужчину напали сотрудники частной службы безопасности и патруль полиции из Ружинова.

В настоящее время полиция Словакии рассматривает несколько версий смерти гражданина Украины.

Реакция МИД Украины

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе.

"Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления. По моему поручению наше посольство уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом. Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности", - отметил министр.