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В Словакии избили до смерти украинца. В МИД отреагировали

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В столице Словакии Братиславе неизвестные избили до смерти бездомного украинца. Украинский МИД требует беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N и заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Убийство украинца в Словакии

Как сообщается, инцидент произошел возле торгового центра Nivy в Братиславе. Там мужчину поймали на краже в магазине одежды New Yorker. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что его избивали в комнате за магазином.

С тяжелыми травмами головы и тела украинца доставили в больницу, где он умер 31 января. Медики установили, что мужчина мог получить травмы в результате нападения вооруженных людей.

По информации СМИ, есть подозрение, что на мужчину напали сотрудники частной службы безопасности и патруль полиции из Ружинова.

В настоящее время полиция Словакии рассматривает несколько версий смерти гражданина Украины.

Реакция МИД Украины

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе.

"Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления. По моему поручению наше посольство уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом. Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности", - отметил министр.

 

Напомним, недавно в Словакии задержали украинца в связи с якобы "угрозой государственного переворота". Ему грозит депортация.

В МИД Украины заявили, что дипломаты держат дело на особом контроле. Кроме того, посла Словакии в Украине Павела Виздалу вызвали в Министерство иностранных дел.

До этого, около недели назад, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина якобы причастна к антиправительственным протестам в Братиславе и других городах страны. Более того, каждый третий участник протестов якобы украинец.

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МИД УкраиныАндрей Сибига