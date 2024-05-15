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В Словакии неизвестный стрелял в Фицо после заседания правительства

Фото: Роберт Фицо, премьер-министр Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Словакии произошла стрельба после заседания правительства. Ранения получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk, noviny, Dennik N и Pravda.sk.

По информации словацких СМИ, стрельба произошла после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. Фицо был ранен, его везут в больницу. 

"Я слышал три или четыре выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли. Впоследствии стрелок был задержан", - рассказал aktuality.sk журналист Даниэль Вражда, который находился на месте происшествия. 

 

Инцидент уже подтвердило Министерство внутренних дел Словакии. 

С места стрельбы эвакуировали трех министров.

Реакция президента Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова уже отреагировала на стрельбу в Фицо. Она осудила "жестокую и безрассудную" попытку покушения на главу правительства. 

"Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки", - добавила она. 

Состояние Фицо

Как написало словацкое издание Pravda, премьер Фицо получил ранения в живот и грудь. Его состояние очень тяжелое. 

При этом до стрельбы нападавший крикнул ему: "Роберт, иди сюда". 

Скандальный премьер Словакии

Напомним, Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в прошлом году после парламентских выборов, на которых победила его партия.

Он известен своей скандальной позицией насчет помощи Украине. В частности, Фицо решил остановить поставки словацкого оружия украинским защитникам.

Недавно Фицо высмеял инициативу граждан Словакии о сборе средств на чешскую инициативу по артиллерийским снарядам для Украины.

В частности, он отмечал, что ему "нечего сказать" тем людям, которые жертвуют деньги на снаряды для Украины вместо помощи "больным раком в Словакии".

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Роберт Фицо