В Словакии неизвестный стрелял в Фицо после заседания правительства
В Словакии произошла стрельба после заседания правительства. Ранения получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk, noviny, Dennik N и Pravda.sk.
По информации словацких СМИ, стрельба произошла после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. Фицо был ранен, его везут в больницу.
"Я слышал три или четыре выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли. Впоследствии стрелок был задержан", - рассказал aktuality.sk журналист Даниэль Вражда, который находился на месте происшествия.
Инцидент уже подтвердило Министерство внутренних дел Словакии.
С места стрельбы эвакуировали трех министров.
Реакция президента Словакии
Президент Словакии Зузана Чапутова уже отреагировала на стрельбу в Фицо. Она осудила "жестокую и безрассудную" попытку покушения на главу правительства.
"Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки", - добавила она.
Состояние Фицо
Как написало словацкое издание Pravda, премьер Фицо получил ранения в живот и грудь. Его состояние очень тяжелое.
При этом до стрельбы нападавший крикнул ему: "Роберт, иди сюда".
Скандальный премьер Словакии
Напомним, Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в прошлом году после парламентских выборов, на которых победила его партия.
Он известен своей скандальной позицией насчет помощи Украине. В частности, Фицо решил остановить поставки словацкого оружия украинским защитникам.
Недавно Фицо высмеял инициативу граждан Словакии о сборе средств на чешскую инициативу по артиллерийским снарядам для Украины.
В частности, он отмечал, что ему "нечего сказать" тем людям, которые жертвуют деньги на снаряды для Украины вместо помощи "больным раком в Словакии".
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