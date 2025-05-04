Славянск атаковали дроны РФ: появились первые кадры последствий

По его словам, россияне выпустили по Славянску шесть беспилотников типа "Герань-2". Все попадания были на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный.

"Повреждены помещения и техника. К счастью, без пострадавших", - отметил Лях.

Фото: РФ массированно атаковала Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)

ГСЧС в свою очередь сообщила, что в Славянске в результате российской атаки произошел пожар в хозяйственной постройке в одном из жилых районов города.

Также спасатели сообщили о вражеском ударе дронами по Белозерское Покровского района. Там возник пожар внутри складского сооружения.

Фото: ГСЧС уточнила последствия атаки дронов на Донецкую область (t.me/dsns_telegram)