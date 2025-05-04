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Славянск атаковали дроны РФ: появились первые кадры последствий

Славянск, Воскресенье 04 мая 2025 10:57
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Славянск атаковали дроны РФ: появились первые кадры последствий Фото: РФ массированно атаковала Славянск дронами (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 4 мая массированно ударили дронами по Славянску Донецкой области. Попадания были на территорию строительной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Славянской ГВА Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, россияне выпустили по Славянску шесть беспилотников типа "Герань-2". Все попадания были на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный.

"Повреждены помещения и техника. К счастью, без пострадавших", - отметил Лях.

Фото: РФ массированно атаковала Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)

ГСЧС в свою очередь сообщила, что в Славянске в результате российской атаки произошел пожар в хозяйственной постройке в одном из жилых районов города.

Также спасатели сообщили о вражеском ударе дронами по Белозерское Покровского района. Там возник пожар внутри складского сооружения.

Фото: ГСЧС уточнила последствия атаки дронов на Донецкую область (t.me/dsns_telegram)

Атака дронов РФ 4 мая

Россия этой ночью выпустила по Украине 165 дронов с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 69 дронов, еще 80 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В Киеве после полуночи работала ПВО из-за вражеских беспилотников. Последствия атаки зафиксировали в трех районах столицы. На Оболони был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили.

По состоянию на утро в Киеве известно об 11 пострадавших, из них двое - дети.

Также российские дроны атаковали город Черкассы, там возникли пожары.

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