Славянск атаковали дроны РФ: появились первые кадры последствий
Российская армия в ночь на 4 мая массированно ударили дронами по Славянску Донецкой области. Попадания были на территорию строительной базы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Славянской ГВА Вадима Ляха в Facebook.
По его словам, россияне выпустили по Славянску шесть беспилотников типа "Герань-2". Все попадания были на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный.
"Повреждены помещения и техника. К счастью, без пострадавших", - отметил Лях.
Фото: РФ массированно атаковала Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)
ГСЧС в свою очередь сообщила, что в Славянске в результате российской атаки произошел пожар в хозяйственной постройке в одном из жилых районов города.
Также спасатели сообщили о вражеском ударе дронами по Белозерское Покровского района. Там возник пожар внутри складского сооружения.
Фото: ГСЧС уточнила последствия атаки дронов на Донецкую область (t.me/dsns_telegram)
Атака дронов РФ 4 мая
Россия этой ночью выпустила по Украине 165 дронов с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 69 дронов, еще 80 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В Киеве после полуночи работала ПВО из-за вражеских беспилотников. Последствия атаки зафиксировали в трех районах столицы. На Оболони был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили.
По состоянию на утро в Киеве известно об 11 пострадавших, из них двое - дети.
Также российские дроны атаковали город Черкассы, там возникли пожары.
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