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Злетів з моста у річку: в Закарпатській області трапилось ДТП, є постраждалі

Фото: в Закарпатській області трапилось авто злетіло з моста у річку (t.me/dsns)
Автор: Дмитро Браславський

В Закарпатській області 29 серпня на автошляху між селом Березово та селом Нижній Бистрий автомобіль злетів з моста у річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС.

"Водій Opel Corsa не впорався з керування та злетів у річку з десятиметрової висоти, з моста де наразі тривають ремонтні роботи. У результаті цього водій, його дружина та донька травмувалися", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалось допомогти потерпілим дістатися до карети швидкої. Водій та пасажири наразі перебувають у районній лікарні.

Нагадаємо, що на Прикарпатті трапилась ДТП с автобусом. 16 людей отримали поранення, у тому числі діти, водій легковика загинув.

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ДТПЗакарпатська область