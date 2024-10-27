RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Слэм-данк центрового "Мемфиса" спиной к корзине шокировал "Орландо": момент дня в НБА

Фото: Маркус Смарт и Джей Хафф принесли победу над "Мэджик" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Мемфис Гриззлис" Джей Хафф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Орландо". Джексон устроил проход под щит "Мэджик" и отдал передачу на партнера, а тот умело остановил мяч и оформил зрелищный данк.

Стараниями Хаффа и других "Мемфис" отпраздновал домашнюю победу (124:111). "Гриззлис" дважды победили в трех стартовых поединках сезона. "Орландо" же потерпел первое поражение на том же отрезке.

Хафф сенсационно стал вторым по результативности в составе теннессийцев. Он набрал 18 очков и сделал 2 подбора. Больше в составе "Мемфиса" набрал лишь его конкурент по позиции Санти Адальма (22 пункта, 7 подборов, 5 передач).

 

 

Кто такой Джей Хафф

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Вирджинию Кавальерс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.

Присоединился к "Вашингтону" в Летней лиге НБА, но впоследствии был отчислен. Осенью заключил двусторонний контракт с "Лейкерс" и преимущественно выступал за фарм-клуб "Лос-Анджелеса" из Джи-Лиги – "Саут Бэй". Позже не смог закрепиться в том же "Вашингтоне" и "Денвере".

Летом подписал контракт с "Мемфисом". Оба родителя Хаффа играли в баскетбол в колледжах. Входит в общину христианского течения Ки Альфа и стремится стать священником после завершения игровой карьеры.

К слову, ранее Леброн и его сын вошли в историю НБА активным дуэтом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол