Слэм-данк центрового "Мемфиса" спиной к корзине шокировал "Орландо": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Орландо". Джексон устроил проход под щит "Мэджик" и отдал передачу на партнера, а тот умело остановил мяч и оформил зрелищный данк.

Стараниями Хаффа и других "Мемфис" отпраздновал домашнюю победу (124:111). "Гриззлис" дважды победили в трех стартовых поединках сезона. "Орландо" же потерпел первое поражение на том же отрезке.

Хафф сенсационно стал вторым по результативности в составе теннессийцев. Он набрал 18 очков и сделал 2 подбора. Больше в составе "Мемфиса" набрал лишь его конкурент по позиции Санти Адальма (22 пункта, 7 подборов, 5 передач).

Кто такой Джей Хафф

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Вирджинию Кавальерс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.

Присоединился к "Вашингтону" в Летней лиге НБА, но впоследствии был отчислен. Осенью заключил двусторонний контракт с "Лейкерс" и преимущественно выступал за фарм-клуб "Лос-Анджелеса" из Джи-Лиги – "Саут Бэй". Позже не смог закрепиться в том же "Вашингтоне" и "Денвере".

Летом подписал контракт с "Мемфисом". Оба родителя Хаффа играли в баскетбол в колледжах. Входит в общину христианского течения Ки Альфа и стремится стать священником после завершения игровой карьеры.