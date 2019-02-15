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Наступний тиждень ВР почне з "мовного законопроекту", - Парубій


Наступний пленарний тиждень у парламенті почнеться з проекту про функціонування української мови як державної

Следующая пленарная неделя в Верховной раде начнется с законопроекта о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщил председатель украинского праламента Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"С рассмотрения закона о языке мы начнем следующую пленарную неделю", - сообщил Парубий.

Спикер отметил, что сейчас до сих пор неизвестно, когда будет рассмотрен проект избирательного кодекса.

"По поводу закона избирательного кодекса, автором которого я являюсь, как только будет решение комитета, я безотлагательно буду рекомендовать начать рассмотрение избирательного кодекса. Сейчас я ожидаю решения комитета и считаю, что мы должны его рассмотреть на этой сессии", - добавил он

Напомним, замглавы Комитета парламента по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк РБК-Украина заявляла, что законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет внесен на рассмотрение парламента в феврале.

Кроме того, ранее сообщалось, что подготовленный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного не будет запрещать издательство печатных средств массовой информации на языках Европейского союза.

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