ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наступний тиждень ВР почне з "мовного законопроекту", - Парубій

Новини » Політика    15.02.2019 - 14:44
Наступний тиждень ВР почне з "мовного законопроекту", - Парубій
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Наступний пленарний тиждень у парламенті почнеться з проекту про функціонування української мови як державної

Наступний пленарний тиждень у Верховній раді розпочнеться з законопроекту про функціонування української мови як державної. Про це повідомив голова українського праламента Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"З розгляду закону про мову ми почнемо наступний пленарний тиждень", - повідомив Парубій.

Спікер зазначив, що зараз до цих пір невідомо, коли буде розглянуто проект виборчого кодексу.

"З приводу закону виборчого кодексу, автором якого я є, як тільки буде рішення комітету, я невідкладно буду рекомендувати почати розгляд виборчого кодексу. Зараз я очікую рішення комітету і вважаю, що ми повинні його розглянути на цій сесії", - додав він

Нагадаємо, заступник голови Комітету парламенту з питань культури і духовності Ірина Подоляк РБК-Україна заявляла, що законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому.

Крім того, раніше повідомлялося, що підготовлений до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної не буде забороняти видавництво друкованих засобів масової інформації на мовах Європейського союзу.

Порошенко і Туск візьмуть участь у засіданні Ради на наступному тижні У Раді закликають ЗМІ активніше інформувати українців про кір
Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся