Наступний тиждень ВР почне з "мовного законопроекту", - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Наступний пленарний тиждень у парламенті почнеться з проекту про функціонування української мови як державної

Наступний пленарний тиждень у Верховній раді розпочнеться з законопроекту про функціонування української мови як державної. Про це повідомив голова українського праламента Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"З розгляду закону про мову ми почнемо наступний пленарний тиждень", - повідомив Парубій.

Спікер зазначив, що зараз до цих пір невідомо, коли буде розглянуто проект виборчого кодексу.

"З приводу закону виборчого кодексу, автором якого я є, як тільки буде рішення комітету, я невідкладно буду рекомендувати почати розгляд виборчого кодексу. Зараз я очікую рішення комітету і вважаю, що ми повинні його розглянути на цій сесії", - додав він

Нагадаємо, заступник голови Комітету парламенту з питань культури і духовності Ірина Подоляк РБК-Україна заявляла, що законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому.

Крім того, раніше повідомлялося, що підготовлений до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної не буде забороняти видавництво друкованих засобів масової інформації на мовах Європейського союзу.