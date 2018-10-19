Наступного пленарного тижня Рада розгляне виборчий кодекс, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Робоча група профільного комітету вже пройшла найскладнішу частину поправок до документу

Наступного пленарного тижня Верховна рада почне розгляд нового виборчого кодексу України. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі Рада, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, робоча група профільного комітету парламенту з питань правової політики вже пройшла найскладнішу частину поправок до документу.

"Розраховую, що наступного (пленарного, - ред.) тижня ми зможемо перейти до виборчого кодексу… По наступному тижню, можу сказати, я буду переконувати комітет вже підготувати. Я говорив і сьогодні з керівником робочої групи Олександром Черненко. Він говорить, що пройшли вже більшість правок і найскладнішу частину кодексу", - поінформував голова парламенту.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що розгляд виборчого кодексу може зайняти два пленарні тижні. Він зазначав, що розгляд документу Рада планує почати з жовтня. "Я розумію, що цей документ дуже масштабний і, очевидно, його розгляд може зайняти два пленарні тижні, цей шлях буде непростий і тривалий", - підкреслював очільник ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що в разі, якщо після внесення поправок до виборчого кодексу він не буде достатньо адаптованим, БПП буде ініціювати розробку нового законопроекту.