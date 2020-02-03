На наступному тижні в Україні вже буде тест-система на коронавірус, - МОЗ

Генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський заявив, що вже наступного тижня в Україні з'явиться тест-система для виявлення китайського коронавіруса. Про це він повідомив під час брифінгу Міністерства охорони здоров'я України, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що тест-системи можуть з'явитися в Україні протягом 10 днів.

"Зібрана потреба в тест-системах в цілому по вірусах, які циркулюють, зокрема на грип та ГРВІ. За тест-систем на новий коронавірус, ми заявляли, що протягом 10 днів вони з'являться в Україні. Вони дійсно з'являться наступного тижня", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених, результат очікується через 10-14 днів. Після створення тесту потрібно буде розв'язувати питання його запуску в серійне виробництво.

Крім того, вчені з китайського міста Усі в провінції Цзянсу розробили експрес-тест для виявлення нового типу коронавіруса, який дозволяє отримати результат за 8-15 хвилин.