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На наступному тижні в Україні вже буде тест-система на коронавірус, - МОЗ

Новини » Політика     03.02.2020 - 21:58
На наступному тижні в Україні вже буде тест-система на коронавірус, - МОЗ
Фото: Андрій Скіпальський (УНІАН)

Ttest-системи можуть з'явитися в Україні протягом 10 днів

Генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський заявив, що вже наступного тижня в Україні з'явиться тест-система для виявлення китайського коронавіруса. Про це він повідомив під час брифінгу Міністерства охорони здоров'я України, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що тест-системи можуть з'явитися в Україні протягом 10 днів.

"Зібрана потреба в тест-системах в цілому по вірусах, які циркулюють, зокрема на грип та ГРВІ. За тест-систем на новий коронавірус, ми заявляли, що протягом 10 днів вони з'являться в Україні. Вони дійсно з'являться наступного тижня", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених, результат очікується через 10-14 днів. Після створення тесту потрібно буде розв'язувати питання його запуску в серійне виробництво.

Крім того, вчені з китайського міста Усі в провінції Цзянсу розробили експрес-тест для виявлення нового типу коронавіруса, який дозволяє отримати результат за 8-15 хвилин.

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