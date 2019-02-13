Наступне засідання ТКГ відбудеться 27 лютого

Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Тристороння контактна група сьогодні привітала передачу 33 ув'язнених

Наступне засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську відбудеться 27 лютого 2019 року. Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає РБК-Україна з посиланням на Белта.

Гуманітарна робоча група ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України вітає передачу 33 укладених з окремих районів Луганської області

"Сьогодні група продовжила обговорення питань, пов'язаних з подальшою передачею таких ув'язнених", - сказав дипломат.

Економічна робоча група обговорила актуальні питання водопостачання.

"Учасники дійшли згоди про необхідність запровадження спрощеного механізму оплати поставок води з ОРЛО в системі "Карбоніт". Було погоджено графік проведення аудиту компанії "Вода Донбасу". Зараз Міжнародний комітет Червоного Хреста може почати роботу", - зазначив Сайдік.

У центрі уваги робочої групи з безпеки сьогодні були питання забезпечення стійкості режиму припинення вогню і гуманітарного розмінування поблизу цивільних об'єктів.

Політична робоча група продовжила обговорення імплементації формули Штайнмайера, амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО, передбачені мінськими угодами.

Нагадаємо, сьогодні Україна на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала російській стороні варіанти обміну утримуваними особами в декількох форматах.