Слідство щодо можливих виконавців вбивства Шеремета завершено, - захист

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Підозрюваним мають найближчим часом вручити обвинувальні акти

Поліція завершила слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо можливих виконавців. Мова йде про підозрюваних Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.

Про це заявили адвокати підозрюваних Тарас Безпалий і Микола Оріховський, передає "Слідство. Інфо".

За словами Безпалого, сьогодні Антоненку, Кузьменко і Дугарь та їх захисникам нададуть матеріали справи для ознайомлення. Після цього повинні вручити обвинувальні акти.

Нагадаємо, раніше фігурантам змінили підозри, у справі з'явилися невстановлені організатори, і щодо них матеріали виділили в окреме провадження. Зокрема, Антоненко тепер не організатор, а виконавець за попередньою змовою. Юлія Кузьменко, за версією поліції, тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, але не підривала авто Шеремета.

На присвяченій першому року свого президентства прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має довести до кінця справу Шеремета. Фактично, таким чином, він дав йому черговий імунітет від звільнення.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Вбивство сталося вранці в центрі Києва на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Читайте РБК-Україна в Google News - натисніть Підписатися

Автор: Іван Петров