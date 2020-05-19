Слідство встановило організатора вбивства Окуєвої та оголосило підозру

Прокуратура Київської області повідомила підозру в організації вбивства добровольця Аміни Окуєвої громадянину Російської Федерації. Найближчим часом його оголосять у міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що підозру оголошено ймовірному організатору нападу на добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва в Глевасі Київської області в жовтні 2017 року. За даними слідства, організатором є 44-річний уродженець Чечні, який підшукував виконавців злочину і забезпечив їх автомобілем.

"Замовнику оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозра направлено в посольство Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також слідство підготувало клопотання про його доставку до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом буде вирішено питання про оголошення громадянина Росії в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше український суд продовжив запобіжний захід Ігорю Редькіну, який, за версією слідства, є одним з виконавців вбивства Окуєвої. Також під вартою перебуває член його групи Олександр Кравченко.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли нападники розстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи автомобіль, в якому вона перебувала разом з Осмаєва.

Відзначимо, в лютому 2020 року організатора вбивства позбавили українського громадянства. Він отримав український паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої в березні 2014 року управлінням ДМС України в Луганській області. Даний населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР".

