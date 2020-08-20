У Білорусі перевірять факти зґвалтування учасниць протестів

Білоруський Слідчий комітет перевірить інформацію про зґвалтування затриманих учасниць протестів у Білорусі в місцях тимчасового утримання. На сьогодні постраждалі від дій силовиків не зверталися в правоохоронні органи.

Про це йдеться в повідомленні слідчого комітету росії в Telegram.

Повідомляється, що на різних сайтах з'явилася інформація про те, що в лікарнях Гродно знаходяться жінки, які постраждали від сексуального насильства. Дану інформацію на умовах анонімності повідомили лікарі-гінекологи.

Слідком підкреслює, що заяв від можливих жертв зґвалтувань в слідчих підрозділах немає.

"Крім того, від громадян, опитаних у зв'язку з подіями 9-12 серпня, подібної інформації не було отримано, в жодному з наданих медичними установами документів така інформація також не міститься. У випадках надходження заяв громадян за даними фактами Слідчим комітетом буде дана правова оцінка", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в ході протестів у Білорусі були затримані близько 7 000 осіб. Затримання супроводжувалися жорстоким поводженням з боку силовиків. На сьогодні майже всіх затриманих відпустили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти Координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі порушили кримінальну справу.

Опозиційні сили вже розцінили це як тиск і репресії.