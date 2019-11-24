У Слов'янську сталася смертельна ДТП, є постраждалі

Вранці 24 листопада у Слов'янську (Донецька область) сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна людина загинула те ще четверо постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, аварія сталася на вулиці Г. Бахматюка близько 04:23 ранку. В результаті автопригоди одна людина загинула, а також четверо були травмовані. Всі постраждалі були госпіталізовані з травмами середньої важкості.

Наразі обставини та причина події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварах в результаті дорожньо-транспортної пригоди людина опинилися у комі. Автомобіль в'їхав у дерево на вулиці Черняховського. Загалом внаслідок аварії постраждали 3 людини. Водій перебував у нетверезому стані.

Також РБК-Україна писало, що 21 листопада у Харківській області внаслідок ДТП загинули двоє пішоходів. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і наїхав на людину. Пізніше того ж дня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.