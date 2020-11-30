У Слов'янську побили фельдшера, вимагаючи зробити ПЛР-тест дитині

Фото: процедура ПЛР-тестування (РБК-Україна)

У Слов'янську Донецької області побили фельдшера бригади швидкої допомоги. На неї напали, вимагаючи зробити дитині ПЛР-тест на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

Повідомляється, що швидка виїхала на виклик у зв'язку з підвищенням температури тіла у дитини. В результаті агресивна мати вимагала від дівчини-фельдшера зробити ПЛР-тест, після чого побила її, розбила пульсоксиметр і пошкодила сумку з медикаментами.

"На щастя, з фельдшером все в порядку, порівняно з тим, що могло статися. Звичайно, було викликано наряд поліції, складено протокол... Ще раз нагадуємо, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на COVID-19 жодним методом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що з 26 листопада українці через контакт-центр самостійно можуть замовити бригаду для проведення тестування на COVID-19.

Також повідомлялося, що мобільні бригади та сімейні лікарі зможуть виявляти COVID-19 за 15-20 хвилин.