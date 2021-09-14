Slavia замість Rapid: Skoda готує новий бюджетний седан на базі Fabia

У розпорядженні видання Carscoops виявилися фотографії прототипу нового бюджетного седана Skoda Slavia. Новинка базується на платформі MQB-A0, яку ділить з новою Fabia.

Незважаючи на випробування в Європі, замаскований прототип був з правим кермом, оскільки пріоритетним ринком для Slavia є Індія. Skoda Slavia замінить там старіючу модель Rapid, яка відрізняється від моделей російської та китайської специфікацій з тією ж назвою.

При цьому не виключено, що Scala стане глобальною моделлю, але на яких ринках крім індійського може з'явитися новинка, поки невідомо. Нагадаємо, в Україні Rapid зараз не продається, а його місце формально зайняв хетчбек Scala. Бюджетний сендан Skoda явно сподобався б українцям.

У поміченого прототипу фари і решітка виглядають ідентичними Skoda Fabia, але характерні лінії профілю і розширена задня частина нагадують VW Virtus, латиноамериканський аналог чотиридверного VW Polo.

Очікується, що в моторну лінійку увійде трициліндровий двигун 1.0 TSI з турбонаддувом потужністю 94 к.с. або 109 к.с., а також чотирициліндровий 1.5 TSI з турбонаддувом потужністю 148 к.с.

Більше інформації по Skoda Slavia очікується ближче до кінця 2021 року, коли заплановано ринковий дебют новинки.