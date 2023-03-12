"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного

Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов. Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео - именно Мациевский.

Фото: украинский снайпер Александр Мациевский (t.me/SBUkr)

"Это настоящий герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит. Потому что Великая победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Он также добавил, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это кровавое преступление.

"Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", - подчеркнул Малюк.

Информация о герое

Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.