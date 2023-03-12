"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного

Украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов. Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео - именно Мациевский.
"Это настоящий герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит. Потому что Великая победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!", – отметил глава СБУ Василий Малюк.
Он также добавил, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это кровавое преступление.
"Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", - подчеркнул Малюк.
Информация о герое
Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.
Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.
Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что украинским защитником, расстрелянным российскими военными, мог быть - Александр Мациевский.
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