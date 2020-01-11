Слава з НеАнгелів розохотила мережу новим фото з коханим і формами в купальнику

Відома українська співачка Слава Камінська нещодавно розлучилася з чоловіком і батьком її двох дітей - Едгаром Камінським. Після цього в інтерв'ю вона зізналася, що вже знаходиться в нових відносинах, проте розкривати особистість коханого не стала. Але довго приховувати свою пасію особисте життя артистка не змогла – дівчина активно публікує фотографії з відпочинку з дітьми і можливим новим коханим на Балі. Знімки опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Супутником артистки виявився відомий український актор театру і кіно Павло Вишняков. Слава Камінська вже кілька разів публікувала в своєму профілі милі і атмосферні знімки з артистом.

Слава Камінська і Павло Вишняков на відпочинку (фото: instagram.com/babaslavka)

У пари вже з'явилися локальні жарти, зрозумілі не всім. Актор у підпису до опублікованого знімку самоіронічно пожартував про себе: "Слава!!!!!!! Терміново прийми заходи!!!! Захисти себе і дітей від психічно неврівноваженого гея з лисими ногами. МОЯ".

У коментарях до знімку шанувальники продовжують радіти за особисте щастя співачки:

Мої ніжні.

Класні. Зовні дуже схожі, будете дуже щасливі і назавжди!

Гарно виглядаєте, але Павло псих))

По-моєму, хтось щасливий.

Відпочинок — час, що запам'ятовується надовго. Ви його заслужили. Бажаю, щоб кожна хвилина проведеного відпочинку відклалася у серце і гріла душу. Бажаю отримати повне задоволення і блаженство від проведеного відпускного часу, повністю відключившись від реальності буття. Заряджайтеся кожною хвилинкою проведеного часу, не думаючи про наближення повернення. Але знайте, ми Вас і Ваші пісні з нетерпінням чекаємо.

Щасливі люди.

Слава, мені шалено подобається ваш настрій. Заражаєте щастям.

Скріншоти (instagram.com/babaslavka)

Крім того, Слава з Неангелів розохотила мережу новим фото з чоловіком і формами в купальнику. Знімок опублікований в її профілі Instagram. Прихильники вважають форми артистки ідеальними і побажали щасливого відпочинку.

Нагадаємо, Слава з Неангелів зачарувала яскравими фото з відпочинку з дітьми на острові Балі.