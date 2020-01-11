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Слава з НеАнгелів розохотила мережу новим фото з коханим і формами в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2020 - 21:15
Слава з НеАнгелів розохотила мережу новим фото з коханим і формами в купальнику
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Славу Камінську "звинуватили" в тому, що вона виглядає дуже щасливою

Відома українська співачка Слава Камінська нещодавно розлучилася з чоловіком і батьком її двох дітей - Едгаром Камінським. Після цього в інтерв'ю вона зізналася, що вже знаходиться в нових відносинах, проте розкривати особистість коханого не стала. Але довго приховувати свою пасію особисте життя артистка не змогла – дівчина активно публікує фотографії з відпочинку з дітьми і можливим новим коханим на Балі. Знімки опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Супутником артистки виявився відомий український актор театру і кіно Павло Вишняков. Слава Камінська вже кілька разів публікувала в своєму профілі милі і атмосферні знімки з артистом.

Слава з НеАнгелів розохотила мережу новим фото з коханим і формами в купальнику

Слава Камінська і Павло Вишняков на відпочинку (фото: instagram.com/babaslavka)

У пари вже з'явилися локальні жарти, зрозумілі не всім. Актор у підпису до опублікованого знімку самоіронічно пожартував про себе: "Слава!!!!!!! Терміново прийми заходи!!!! Захисти себе і дітей від психічно неврівноваженого гея з лисими ногами. МОЯ".

У коментарях до знімку шанувальники продовжують радіти за особисте щастя співачки:

  • Мої ніжні.
  • Класні. Зовні дуже схожі, будете дуже щасливі і назавжди!
  • Гарно виглядаєте, але Павло псих))
  • По-моєму, хтось щасливий.
  • Відпочинок — час, що запам'ятовується надовго. Ви його заслужили. Бажаю, щоб кожна хвилина проведеного відпочинку відклалася у серце і гріла душу. Бажаю отримати повне задоволення і блаженство від проведеного відпускного часу, повністю відключившись від реальності буття. Заряджайтеся кожною хвилинкою проведеного часу, не думаючи про наближення повернення. Але знайте, ми Вас і Ваші пісні з нетерпінням чекаємо.
  • Щасливі люди.
  • Слава, мені шалено подобається ваш настрій. Заражаєте щастям.

    Скріншоти (instagram.com/babaslavka)

    Крім того, Слава з Неангелів розохотила мережу новим фото з чоловіком і формами в купальнику. Знімок опублікований в її профілі Instagram. Прихильники вважають форми артистки ідеальними і побажали щасливого відпочинку.

    Нагадаємо, Слава з Неангелів зачарувала яскравими фото з відпочинку з дітьми на острові Балі.

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