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Солодусі: Лобода розчулила мережу тревел-фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 23:40
Солодусі: Лобода розчулила мережу тревел-фото з донькою
Світлана Лобода (Фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода подорожує зі своєю донькою Євою

Світлана Лобода нещодавно радувала своїх шанувальників новими сімейними фото, причому йдеться не про її дочок, а про молодшу сестру Ксенію. Співачка також розчулила мережу кадром зі своєю мамою. Тепер увагу фанів зірки, які в останні дні заінтриговані темою вірогідного весілля Світлани із її новим бойфрендом Костянтином Гордієнком, знову "відвернули" на сімейні знімки. У своєму Instagram артистка показала фото з подорожі, яку проводить зі своєю старшою донькою Євою.

На тлі гірського пейзажу Світлана у вільній блузці-сорочці в коротких джинсових шортах та із сонцезахисними окулярами обіймає і цілує доньку.

"Обожнюю подорожувати з моєю крихіткою... ми багато розмовляємо, Єва мене вчить життю", - написала Світлана.

Також співачка зазначила, що сила батьків - в їх дітях.

"Наші діти - в них наша сила, нехай радують нас, нехай будуть щасливі, нехай вбирають від нас лише все найкраще", - загадала Лобода.

 

Світлана Лобода зі своєю донькою Євою (Фото: instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях до публікації користувачі мережі захоплюються знімками, зізнаються Світлані в любові та зауважують, що її донька Єва виросте справжньою красунею. Також шанувальники артистки бажають їм відмінного відпочинку та яскравих емоцій у подорожі.

  • Котики, гарного відпочинку;
  • Дуже хороша дівчинка.
  • Єва зросте крутий панянкою!
  • "Твої очі такі чисті, як небо..." Люблю шалено;
  • Як я вам заздрю, розумнички!
  • Гарні слова;
  • Солодусі!
  • Крихітки улюблені! Вона така розумниця!

Солодусі: Лобода розчулила мережу тревел-фото з донькою

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, який за чутками є батьком молодшої доньки Лободи Тільди, прилетів у Київ. Шанувальники українського співака Потапа вважають, що рокер хоче з'ясувати стосунки зі Світланою.

Зазначимо, що нещодавно Світлана Лобода без сорому показувала в мережі поцілунки з бойфрендом. Днями з'явилися факти, які свідчать про те, що у артистки може відбутися весілля з новим чоловіком.

Нагадаємо, що Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї 28-річної сестри Ксенії. Це є передвісником, що 36-річна зірка незабаром повинна вийти заміж.

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