Скрининг рака. Онколог рассказал, как украинцам вовремя выявить болезнь

О том, как своевременно выявить рак, в интервью РБК-Украина рассказал онколог Алексей Ковалев.

Как вовремя выявить развитие онкологии

Лучше всего лечению поддается онкология на ранних стадиях, поэтому очень важно обнаружить болезнь вовремя. Скрининг помогает диагностировать даже предраковые состояния.

"Есть 10 критериев Вильсона-Джаннера, и их нужно учитывать при планировании мероприятий по скринингу рака. Если болезнь не соответствует хотя бы одному из этих критериев, она уже не подлежит скринингу. Критериям Вильсона-Джаннера отвечают лишь несколько локализаций рака", - объясняет врач. .

Показателен тот факт, что в ЕС в 2003 году настаивали на скрининге рака молочной железы, шейки матки и толстой кишки. Однако в 2022 году в перечень добавили рак легких, рак желудка и рак предстательной железы.

Алексей рассказывает, что популяризация скрининга требует значительных средств, а потому еще не приобрела массовость в Украине. Но сейчас можно определить, какие тесты следует применять.

"В этом отношении специалисты много спорят. Одни считают, что для скрининга рака шейки матки необходимо делать ПАП-тест. Мы же считаем (и так считают в ВОЗ), что целесообразно вместо уже устаревшего ПАП-теста делать тестирование на наличие вируса папилломы человека (ВПЧ)", - делится мыслями эксперт.

Регулярный скрининг помогает заранее выявить и предотвратить развитие онкологии (фото: Freepik)

Быстрые тесты, которые человек может провести самостоятельно, действительно могут улучшить ситуацию. Ковалев вспоминает пилотный проект скрининга шейки матки, который он с коллегами провел в Запорожье до полномасштабной войны.

Женщины использовали метод самостоятельного забора материала. Следуя инструкциям, они использовали тест в удобное для себя время. В течение пяти суток материал в специальном транспортном контейнере доставляли в сертифицированную лабораторию для проведения ПЦР-исследования и определения, есть ли в нем ДНК вируса.

Результаты теста женщины получали по телефону или по электронной почте. Если результат был положительным, женщине рекомендовали обратиться к гинекологу, чтобы уточнить обследование. При необходимости врачи назначали лечение.

"То есть логическим продолжением процедуры Self-sampling является тактика Test and Treat ("тестируй и лечи"), активно внедряемая ВОЗ в странах с дефицитом ресурсов системы здравоохранения", - отмечает онколог.

Для ранней диагностики рака легких используют низкодозовую компьютерную томографию, которая длится несколько секунд.

"Наши комбатанты, которые много курят и подвергались действию канцерогенов, должны проходить это обследование. Это позволит выявить даже малейшие изменения, своевременно диагностировать заболевание и начать лечение. Важно выявить рак легких на ранней стадии, а не на четвертой, когда есть метастазы в лимфоузлах, печени и головном мозге", - отмечает Алексей Ковалев.

Как бесплатно пройти скрининг рака в Украине

Программа медицинских гарантий, которую реализует Национальная служба здоровья Украины, предусматривает бесплатные обследования на рак:

маммография (для выявления рака молочной железы)

гистероскопия (исследование матки)

гастроскопия (обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки)

бронхоскопия (обследование бронхов)

цистоскопия (обследование слизистой уретры и мочевого пузыря)

колоноскопия (исследование толстого кишечника)

Отметим, чтобы бесплатно пройти скрининг раком, нужно получить направление от семейного врача, а также попадать в категорию пациентов, которые находятся в зоне риска. Подробнее с перечнем бесплатных услуг можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что с начала 2024 года более 307 тысяч пациентов бесплатно прошли обследование по ранней диагностике новообразований.