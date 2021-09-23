Скоро в Україні: розкрито комплектації нового крос-купе DS 4

Чергова новинка бренду DS Automobiles готується до дебюту на українському ринку. Купеообразний кросовер DS 4 виділяється експресивним дизайном, унікальним оснащенням і сучасним інтер'єром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт DS Automobiles в Україні

Однією з "фішок" новинки стали інноваційні фари DS MATRIX LED VISION поєднують в собі поворотні модулі та матричний дальнє світло. Відзначимо також корисну функцію "High Beam Assist", автоматично контролює дальнє світло.

Крос-купе побудовано на платформі EMP2 концерну PSA, габарити нового DS 4 складають 4400х1830х1470 мм, обсяг багажного відсіку досягає 430 літрів - доступ до нього спрощує двері з електроприводом і сенсором відкривання під заднім бампером.

Крім того, новинка запозичила у більш статусних моделей бренда - кросовера DS 7 Crossback і седана DS 9 - підвіску DS ACTIVE SCAN SUSPENSION з електроннокерованими амортизаторами, що змінюють жорсткість в залежності від даних камери, яка сканує дорогу перед автомобілем.

Мультимедійна система DS IRIS SYSTEM з розпізнавання голосу забезпечена сенсорним дисплеєм Smart Touch з підтримкою бездротового підключення смартфонів. У список оснащення входить також проекційний дисплей Head Up Display.

У списку електронних помічників-система попередження та екстреного гальмування в місті Active Safety Brake, попередження про перешкоду при русі заднім ходом, система утримання в смузі руху Active Lane Keeping Assist, функція контролю "сліпих зон" дзеркал заднього виду, а також адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки та система контролю втоми водія.

В Україні новий DS 4 буде запропонований в чотирьох основних комплектаціях, які можна урізноманітнити за допомогою численних опцій. Крім того, будуть доступні дві спеціальні версії: Performance Line з пакетом зовнішньої обробки Black Pack і Rivoli Cross з системою допомоги на бездоріжжі Advanced Traction Control.

У моторну гамму входять 215-сильний бензиновий двигун 1.6 PureTech, а також турбодизель 1.5 BlueHDI потужністю в 130 сил. Обидва силові агрегати працюють в парі з 8-діапазонним "автоматом".

Старт продажів в Україні нового DS 4 очікується найближчим часом. Тоді ж будуть оголошені та ціни.