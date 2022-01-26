Швидше за ПЛР-тест. У Південній Кореї створили біодатчик, який виявляє всі COVID-штами

Так, команда під керівництвом Лі Кван Хі з Корейського інституту науки і технологій (KIST) розробила високочутливий та портативний біосенсор для скринінгу варіантів коронавірусу за допомогою ангіотензинперетворюючого ферменту під назвою ACE2.

Як пояснюють вчені, ACE2 - це вірусний рецептор, який виявляє всі раніше відомі варіанти коронавірусу.

Зазначено, що хоч ПЛР-тест, зараз найбільш використовуваний та є молекулярним тестом, який шукає генетичний матеріал SARS-CoV-2, його результати зазвичай займають не менше кількох годин.

Втім, розроблений біосенсор виявляє коронавірус за 30 хвилин та має таку ж саму чутливість що і ПЛР-тест.