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Швидше за ПЛР-тест. У Південній Кореї створили біодатчик, який виявляє всі COVID-штами

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Південна Корея, Середа 26 січня 2022 11:45
Швидше за ПЛР-тест. У Південній Кореї створили біодатчик, який виявляє всі COVID-штами Флото: вчені розробили біодатчик, який за півгодини виявляє всі штами COVID-19 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Група південнокорейських вчених розробила біодатчик для скринінгу коронавірусу, який може виявляти варіанти COVID протягом 30 хвилин. Результати його настільки ж точні, як тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Так, команда під керівництвом Лі Кван Хі з Корейського інституту науки і технологій (KIST) розробила високочутливий та портативний біосенсор для скринінгу варіантів коронавірусу за допомогою ангіотензинперетворюючого ферменту під назвою ACE2.

Як пояснюють вчені, ACE2 - це вірусний рецептор, який виявляє всі раніше відомі варіанти коронавірусу.

Зазначено, що хоч ПЛР-тест, зараз найбільш використовуваний та є молекулярним тестом, який шукає генетичний матеріал SARS-CoV-2, його результати зазвичай займають не менше кількох годин.

Втім, розроблений біосенсор виявляє коронавірус за 30 хвилин та має таку ж саму чутливість що і ПЛР-тест.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили в організмі людини маленькі органи клітини, які знаходяться в міжклітинному просторі, здатні блокувати всі штами COVID-19.

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