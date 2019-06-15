Швидше приступайте! Каменських розповіла про цілі на літо і захопила мережу (фото)

Настя Каменських після повернення з чоловіком Потапом до України, відгулявши свій медовий місяць у Туреччині, зіткнулася із "побічним ефектом" відпочинку - необхідністю оперативно включатися в робочий графік. Зірка раніше ділилася власними секретами відновлення після виснажливих перельотів та різниці в кліматі, і сьогодні розповіла в Instagram про новий спосіб.

Артистка зізналася, що обожнює кататися на самокаті, і прийняла для себе рішення цього літа максимально більше насолоджуватися їздою на ньому.

"Літо - ідеальна пора, щоб активно проводити час на свіжому повітрі. Можна бігати, грати в теніс, волейбол, кататися на велосипеді, самокаті або скейті. Я ось люблю самокат і поставила собі за мету в рамках челленджу #обіцяюзаліто більше на ньому кататися. Ось поступово втілюю її в життя", - написала Настя.

Співачка розповіла, що катається при будь-якому зручному випадку, заодно і бере на прогулянку свого улюбденця Мімі. Каменських додала, що їздить на самокаті, коли хочеться трохи подумати наодинці.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

"Мені в кайф, тому і далі продовжуватиму свої поїздки", - зазначила вона.

Настя закликала своїх фанів розповісти про власні цілі в рамках челленджа "#обіцяюзаліто"

"Розповідайте та діліться результатами. Якщо ви досі не склали список цілей, то швидше приступайте! Попереду ціле літо, щоб їх виконати", - підбадьорила артистка.

В коментарях до посту Каменських її шанувальники розповідають про своїх цілях на літо і милуються красою зірки.

Красуня!

Кроси прикольні!

Особливо тим хто кожен день на роботі;

Класні велосипедки;

Обіцяю схуднути на 10 кілограм.

О, Боже! Я теж дуже хочу такий самокат;

Велік!

Скрін коментарів

Як повідомлялося, нещодавно Потап розповів, як син відреагував на його весілля з Настею Каменських.

Також ми писали про те, що Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки не тільки від громадськості, а й від близьких, але зараз подружжя відверто розповідають, як зав'язалися стосунки, і як Потап розлучився зі своєю колишньою дружиною.